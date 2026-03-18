İsrail ordusu, Beyrut'un farklı mahallelerine hava saldırıları düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Balata Sokağı Mahallesi ve Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırıları ile saldırılarına devam ediyor. Saldırılar sonrası bölgede şiddetli patlama sesleri duyuldu.
AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail ordusu, Beyrut'un merkezi noktalarından Balata Sokağı Mahallesi ile kentin güneyindeki Dahiye bölgesine şiddetli 2 hava saldırısı düzenledi.
Saldırıların ardından Beyrut'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu ve Dahiye'den dumanların yükseldiği görüldü.
Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik