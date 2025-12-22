Haberler

İsrail ordusu, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncelleme:
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği baskınlarda toplam 20 Filistinli gözaltına alındı. Evlere düzenlenen baskınlarda bazı eşyaların da tahrip edildiği bildirildi. Ekim 2023'ten bu yana gözaltı ve saldırılarda artış gözlemlendi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Kalkilya'da 2, Tulkerim'de 7, Cenin'de 7 Filistinliyi alıkoydu.

El Halil kentinde de evlerine baskın düzenlenip darbedilen 2 Filistinli, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Doğu Kudüs'te ise Vadi Kadum Mahallesi'nde 2 Filistinli, İsrail askerlerince alıkonuldu.

İsrail güçlerinin gözaltılar sırasında evlere baskın düzenleyip arama yaptığı ve bazı eşyaları tahrip ettiği kaydedildi. Gözaltına alınanlar arasında gençler ile serbest bırakılmış eski tutukluların da bulunduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.???????

Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından beri, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Doğu Kudüs dahil, Batı Şeria'daki saldırılarında 1102'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
