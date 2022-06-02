İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinliyi öldürdü - Haberler

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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinliyi öldürdü

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyt Lahim kentinde bulunan mülteci kampı el-Dehişe'ye düzenlediği baskın sırasında vurarak öldürdüğü Filistinli Bilal Kabha (24) için Cenin'in güneybatısındaki Yabed beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyt Lahim kentinde bulunan mülteci kampı el-Dehişe'ye düzenlediği baskın sırasında vurarak öldürdüğü Filistinli Bilal Kabha (24) için Cenin'in güneybatısındaki Yabed beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda Filistinli katıldı.

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

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