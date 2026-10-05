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İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Birzeit Üniversitesi'nde Şehitler Anıtı'nı yıktı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ramallah kentinin kuzeyindeki Birzeit Üniversitesi'nde bulunan ve İsrail tarafından öldürülen öğrencilerin isimlerinin bulunduğu Şehitler Anıtı'nı yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ramallah kentinin kuzeyindeki Birzeit Üniversitesi'nde bulunan ve İsrail tarafından öldürülen öğrencilerin isimlerinin bulunduğu Şehitler Anıtı'nı yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail askerleri bir buldozer eşliğinde üniversite yerleşkesine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Baskında, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Birzeit Üniversitesi öğrencilerinin hatırasını yaşatmak amacıyla yapılan Şehitler Anıtı'nı yıkan İsrail güçleri, bir güvenlik görevlisini de alıkoydu.

Birzeit Üniversitesi ise ABD merkezli Facebook şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından anıtın bulunduğu alanın boş halini gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşımda, "Birzeit Üniversitesi'ndeki Şehitler Anıtı buradaydı. Taşı yıkabilirler ama hafızayı yıkamayacaklar." ifadesine yer verildi.

Birzeit Üniversitesi daha önce de defalarca İsrail askerlerinin baskınlarına maruz kalmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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