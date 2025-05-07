Hindistan-Pakistan savaşında can kaybı 31'e yükseldi

Komşu ülkelerin savaşı kızışıyor! Bilanço şimdiden korkunç boyutlarda
FED, faizi 4.50 seviyesinde sabit tuttu

Trump'ın baskısı işe yaramadı! FED, faiz kararını açıkladı
İşte eşi tarafından katledilen Bahar Aksu'nun son anları

Çığlıkları caddeyi inletmiş! İşte eşinin öldürdüğü Bahar'ın son anları
Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

Vatikan'da yeni papa seçiliyor! Bacadan çıkan dumanın rengi belli oldu

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinliyi Öldürdü

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinliyi Öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın el-Halil kentinde bir Filistinliyi araçla ezmeye çalıştığı iddiasıyla açtığı ateşte vurdu. Olayda bir Filistinli genç öldü, iki İsrail askeri ise Cenin yakınlarında yaralandı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinde araçla ezme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, araçla ezme girişiminde bulunan bir Filistinlinin aracından inerek İsrail askerlerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 20 yaşındaki Abdulfettah Ahed Ahmed El-Haribat'ın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu El Halil kenti yakınlarında öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, olayda bir İsrail askerinin yaralandığı ve durumunun ağır olmadığı bildirildi.

-Cenin yakınlarında 2 İsrail askeri yaralandı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Cenin kenti yakınlarındaki Ümmü Reyhan kontrol noktasındaki askerlere ateş açıldığı aktarıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise Ümmü Reyhan kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda iki İsrail askerinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralı askerlerden birinin durumun kritik olduğu ve askeri helikopterle yakındaki bir hastaneye kaldırıldığına dikkat çekilen haberde, askeri araca ateş açtığı belirtilen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada ise Ümmü Reyhan kontrol noktasında İsrail askerlerinin hedef alındığı saldırının "işgalcilerin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki halkımıza ve işgal hapishanelerindeki tutuklularımıza yönelik katliamlarına ve iğrenç suçlarına yanıt olduğu" belirtildi.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Vahşice öldürülen kardeşlerin katil zanlısı yakalandı
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Gerilim büyüdü! Ali Koç'a 1907 liralık tazminat davası açıyor

Gerilim büyüdü! Ali Koç'a 1907 liralık tazminat davası
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.