İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinliyi Öldürdü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinde araçla ezme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, araçla ezme girişiminde bulunan bir Filistinlinin aracından inerek İsrail askerlerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 20 yaşındaki Abdulfettah Ahed Ahmed El-Haribat'ın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu El Halil kenti yakınlarında öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, olayda bir İsrail askerinin yaralandığı ve durumunun ağır olmadığı bildirildi.

-Cenin yakınlarında 2 İsrail askeri yaralandı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Cenin kenti yakınlarındaki Ümmü Reyhan kontrol noktasındaki askerlere ateş açıldığı aktarıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise Ümmü Reyhan kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda iki İsrail askerinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralı askerlerden birinin durumun kritik olduğu ve askeri helikopterle yakındaki bir hastaneye kaldırıldığına dikkat çekilen haberde, askeri araca ateş açtığı belirtilen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada ise Ümmü Reyhan kontrol noktasında İsrail askerlerinin hedef alındığı saldırının "işgalcilerin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki halkımıza ve işgal hapishanelerindeki tutuklularımıza yönelik katliamlarına ve iğrenç suçlarına yanıt olduğu" belirtildi.