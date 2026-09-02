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Batı Şeria'da İsrail baskısı: Ev yıkımı ve araç yangınları

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- Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise Filistinlilerin evlerinin önünde bulunan 2 aracı ateşe verdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu Filistinlilere ait bir evi yıktı, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi.

İsrail ordusu, Beytüllahim'in batısındaki Nahalin beldesine buldozerler eşliğinde baskın düzenledi.

Nahalin Belediye Başkanı Naim Funun, İsrail güçlerinin Vadi es-Salim bölgesinde Filistinli Mutaz Hasan Musa Necacire'ye ait yaklaşık 200 metrekarelik evi yıktığını belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 2 aracı ateşe verdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler sabah saatlerinde Nablus'un güneyindeki Beyta beldesine baskın düzenledi.

İsrailli saldırganlar, Filistinlilerin evlerinin önünde bulunan 2 aracı ateşe verdi.

Öte yandan İsrail askerleri, Nablus'un güneyindeki Es-Saviye beldesinde köy meclisine ait çöp toplama aracına el koydu.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail makamları ağustos ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 155 yapıyı hedef alan 71 yıkım gerçekleştirdi. Yıkılan yapılardan 47'sinin meskun ev olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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