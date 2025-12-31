İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerini yıkıyor

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladığı bildirildi.

Tulkerim Valisi Abdullah Kamil, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Tulkerim kentinin doğusunda bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'nda 25 Filistinli aileye ait konutları yıkmaya başladığını belirtti.

Söz konusu yıkımın "mülteci kamplarındaki Filistinlileri hedef alan, sivillere yönelik toplu cezalandırma" olduğunu ifade eden Kamil, bunun bölgede "tehlikeli bir gerilime yol açacağı" uyarısında bulundu.

Filistinlilerin İsrail'in yıkımlarıyla zorla yerinden edildiğini ve bunun bölgenin demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğunu vurgulayan Kamil, "Yıkımlardan etkilenen Filistinli aileler, altyapının ve evlerinin sürekli hedef alınması nedeniyle ciddi bir insani felaketle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Kamil, uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunarak, "Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında Filistin halkına karşı devam eden saldırıların durdurulması için acil müdahale" istedi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 26 Aralık'ta Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 25 konutun yıkımına onay vermişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine şiddetli saldırılarını sürdürüyor. Önce Cenin Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırılar, ardından Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına da yönelmişti.

İsrail, Cenin ve Tulkerim kentindeki mülteci kamplarında 50 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden etti. İki kentteki mülteci kamplarında bulunan yapıları yoğun biçimde yıkan İsrail ordusu, bölgedeki işgalini sürdürüyor ve halkın evlerine dönmesine de izin vermiyor.