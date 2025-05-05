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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinli Evlerini Yıkmaya Devam Ediyor

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinli Evlerini Yıkmaya Devam Ediyor
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İsrail ordusunun, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda bir dizi Filistinli evini yıktığı bildirildi. Yıkım planı, 106 bina hedef alınarak genişletildi. Son günlerdeki saldırılar sonucunda yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait çok sayıda evi yıktığı belirtildi.

Görgü tanıklarından aktarılan bilgilere göre, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Menşiyye Mahallesi'nde İsrail ordusunun Filistinlilere ait evleri yıktığı aktarıldı.

Batı Şeria'daki Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarındaki 106 binayı yıkacağını açıklayan İsrail ordusunun, Filistinli yetkililerle yıkım planını paylaştığı biliniyor.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin şehri ve bölgedeki mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile yakınlarındaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 960'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde yoğunlaştırdığı baskın ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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