İsrail, Batı Şeria'da beldeye saldıran Filistin topraklarını gasbeden İsrailli 5 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bir beldeye saldıran Filistin topraklarını gasbeden 5 İsrailliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki fanatik İsraillilerin şiddetine genelde sessiz kalan aşırı sağcı İsrail hükümetinin, ABD ve uluslararası toplumdan gelen baskılar karşısında, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik "göstermelik" gözaltılar gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu ve polisi, gece saatlerinde Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'e bağlı Samu beldesinde Filistinli bir çobana ait eve saldıran ve ağıldaki koyunları metal sopalarla işkence ederek öldüren 5 yerleşimciyi gözaltına aldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, saldırganların kaldığı yasa dışı yerleşimde arama yapıldığı ve "kapsamlı deliller" bulunduğu belirtilirken gözaltına alınan 5 yerleşimcinin sorgulanmak üzere karakola götürüldüğü kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin biber gazı sıkarak saldırdığı 3 Filistinli ise hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin koyunlara metal sopalarla saldırdığı, gruptan bir kişinin güvenlik kamerasını kırdığı görüldü.

Filistin basını ise saldırganların Samu beldesinde çobanlık yapan Mahmud el-Daghamen'in evine de taşlarla saldırdığı ve pencereleri kırdığını yazdı.

İsrail'in Batı Şeria'da şiddeti giderek artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail'in aşırı sağcı hükümeti, Batı Şeria'da giderek artan fanatik Yahudilerin şiddetine ilişkin ABD ve uluslararası toplumdan gelen tepkiler karşısında göstermelik bazı adımlar attı.

İsrail basını, 7 Aralık'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun baskılar karşısında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 14 kaçak yerleşim yerinin boşaltılması talimatını verdiğini yazmıştı.

Başbakan Netanyahu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 16 Kasım akşamı Batı Şeria'daki Beytüllahim kentine bağlı Caba köyüne gerçekleştirdiği kundaklama saldırısına da alışılmışın dışında tepki göstermişti.

Netanyahu, kabinedeki ilgili bakanlarla "bir grup azınlık" diye nitelediği saldırganlar ve "yerleşimci şiddetine" karşı harekete geçmek üzere görüşeceğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise cuma günü yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin İsrail'e, yaygın ve büyük ölçüde kontrolsüz yerleşimci şiddetine karşı önlem alması için özel olarak baskı yaptığını söylemişti.

İnsan hakları örgütleri, 1967'den bu yana işgal altında tutulan Batı Şeria'da, fanatik Yahudilerin şiddetinin 2025 yılında ciddi oranda artarak "kitlesel sürgüne" neden olduğunun altını çiziyor.