Haberler

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlarda evlerde arama yapıldı ve Filistinlilere kötü muamelede bulunuldu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine eş zamanlı baskınlar düzenledi.

İsrail askerleri baskınlar sırasında çok sayıda evde arama yaparken Filistinlilere de kötü muamelede bulundu.

Gözaltıların özellikle Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus ve Tulkerim ile güneydeki Beytüllahim ve El Halil kentleriyle Cenin kentinde yoğunlaştığı ve 20 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları

Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları
Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış

Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi ilçeyi karıştırdı
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı

Önce şaşırdı sonra sarıldı! Maç sonuna damga vuran görüntü
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Görüntüler Rakka'dan! Cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklar serbest bırakıldı

Kapılar tek tek açıldı, cezaevinde sevinç çığlıkları yankılandı