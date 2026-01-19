İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine eş zamanlı baskınlar düzenledi.

İsrail askerleri baskınlar sırasında çok sayıda evde arama yaparken Filistinlilere de kötü muamelede bulundu.

Gözaltıların özellikle Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus ve Tulkerim ile güneydeki Beytüllahim ve El Halil kentleriyle Cenin kentinde yoğunlaştığı ve 20 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.