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İsrail ordusu Batı Şeria baskınlarında biri gazeteci 17 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail ordusu, parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı sürerken Batı Şeria'da gece saatlerinden bu yana düzenlediği baskınlarda biri gazeteci 17 Filistinliyi gözaltına aldı. Nablus'ta bir Filistinli yaralandı, El Halil'deki kuşatma 6. gününde devam ediyor.

İsrail'de dün yapılan parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı sürerken, işgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail ordusunun düzenlediği baskınlarda biri gazeteci 17 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri gece saatlerinden bu yana Batı Şeria'nın Kalkilya, Tulkerim, Nablus, Tubas ve Beytüllahim kentlerine baskınlar düzenledi.

İsrail askerleri Kalkilya'nın Sufin, Zahir, Nakkar ve Kefr Saba mahallelerinde Filistinlilerin evlerinde arama yaptı, eşyalarına zarar verdi.

Baskın sırasında 12 Filistinli İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail askerleri, yaklaşık iki saat süren baskının ardından kentten çekildi.

İsrail ordusu ayrıca Kalkilya'nın doğusundaki Nebi İlyas köyünün girişini ikinci günde de kapalı tutmaya devam ediyor.

Köy girişinden Filistinlilerin işlerine gitmeleri ve hareket etmeleri engellendi.

Tulkerim'de bir gazeteci ile Filistinli bir istihbarat görevlisi gözaltına alındı

İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Tulkerim kentine de baskın düzenledi.

Baskınlarda gazeteci Hamza Muhammed Mustafa Selame ve iki kardeşinin yanı sıra Filistin istihbaratında görevli bir yarbay olmak üzere 4 Filistinli gözaltına alındı.

Nablus'ta 1 Filistinli yaralandı

İsrail askerleri sabaha karşı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin Yasıd köyüne sabaha karşı baskın düzenledi.

İsrail askerleri, arama yaptıkları bir evdeki baba ile oğlunu ağır şekilde darbetti. Dar nedeniylep birinin elinde kırıklar oluştu.

Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas'taki Tammun beldesine de İsrail ordusu çok sayıda askeri araçla baskın düzenledi.

Evlerde arama yapan İsrail askerleri, 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu ayrıca Batı Şeria'nın El Halil kentindeki kuşatmayı 6. gününde de sürdürüyor.

Kaynak: AA
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