İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskın sırasında Filistinli bir çocuğu yaraladı

Güncelleme:
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyt Furik kasabasına düzenlediği baskın sırasında açtığı ateşle 14 yaşındaki bir Filistinli çocuğu yaraladı. Olaylar sırasında gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığı bildirildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik kasabasına düzenlediği baskın sırasında ateş açması sonucu Filistinli bir çocuk yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Beyt Furik kasabasına baskın düzenlediği belirtildi.

Haberde, İsrail güçlerinin baskın sırasında gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanması sonucunda 14 yaşındaki bir çocuğun omzundan vurularak yaralandığı aktarılırken, çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde de İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın merkezindeki El-Bire şehrinde çıkan olaylar sırasında Filistinli gençlere gerçek mermiyle ateş açtığı ifade edildi.

Haberde, olaylar sırasında yaralananların olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
