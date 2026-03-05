Haberler

İsrail'in Gazze açıklarında düzenlediği saldırıda Filistinli bir balıkçı yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'de yürürlükteki ateşkes anlaşmasını ihlal ederek balıkçı teknelerine ateş açtı. Olayda bir Filistinli balıkçı yaralandı. Ayrıca, bölgede hava saldırıları ve topçu bombardımanları devam ediyor.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze kenti açıklarında açtığı ateş sonucu bir Filistinli balıkçı yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş botlarının Gazze kenti açıklarında balıkçı teknelerine yoğun şekilde ateş açması ve topçu saldırıları düzenlemesi sonucu bir Filistinli balıkçı yaralandı.

Görgü tanıkları İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusunda iki hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahalleleri de İsrail araçlarından yapılan aralıklı ateş ve topçu bombardımanına maruz kaldı.

İsrail tankları ve askeri araçlarının Han Yunus kentinin doğu ve güney bölgelerinde ateş açtığını ve topçu atışları yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Netanyahu'yu küplere bindiren şüphe! Beyaz Saray'a bakın ne sormuş

Müttefikleri birbirine düşüren şüphe! Duyunca hemen telefona sarılmış
İran'dan onlarca kişinin öldüğü saldırıya ilk yorum: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi

Denizde vahşet! Onlarca kişinin ölümü sonrası intikam yemini ettiler
Ramazan günü camide büyük rezillik

Ramazan günü camide büyük rezillik! Cemaat isyanda
Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor