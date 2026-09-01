Ateşkes İhlali: İsrail Lübnan'ı Vurdu

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere saldırılar düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, ülkenin güneyindeki Sur ilçesinde İsrail insansız hava araçları (İHA), çeşitli beldelerin semalarında alçak irtifada uçuş yaptıktan sonra Mansuri beldesi ile Meşaa Mahallesi'ne art arda 3 hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları da Nebatiye'nin Doğu Zevtar beldesinde bir bölgeye bir dizi hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu gün içinde daha önce Nebatiye'nin Şakif Kalesi yakınlarında büyük bir patlama gerçekleştirirken, bölgedeki bazı beldeler de topçu saldırılarının hedefi oldu.

İsrail ordusu ayrıca, Kantara beldesini sarsan art arda şiddetli patlamalar gerçekleştirdi. İsrail'in beldeyi sarsan patlamaları sonucu Kantara Dağı'nın bir bölümü çöktü???????.

İsrail İHA'ları ayrıca başkent Beyrut'un Dahiye bölgesi üzerinde alçak irtifada uçuş yaptı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA