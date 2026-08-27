İsrail'den Lübnan'a Ateşkes İhlali: Hava Saldırıları
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Arap Salim ve el-Favka beldelerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda yaralı var. Mart'tan bu yana çatışmalarda 4 bin 346 kişi öldü, 12 bin 301 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki İklim et-Tuffah bölgesinde bulunan Arap Salim beldesi ile Nebatiye'nin el-Favka beldesine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ateşkese rağmen İsrail savaş uçakları İklim et-Tuffah bölgesindeki Arap Salim beldesini hedef aldı. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılırken yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ise Nebatiye'nin el-Favka beldesini iki kez üst üste hedef aldığı belirtildi.
İsrail'in Lübnan'daki saldırıları
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan 20 Ağustos'a kadar düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya, yaralıların sayısı ise 12 bin 301'e ulaştı.
Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.
Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.