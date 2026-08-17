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İsrail ateşkesi ihlal etti: Lübnan'ın Hadasa beldesine silahlı saldırı

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Hadasa beldesine otomatik silahlarla saldırdı. Saldırıda can kaybı bildirilmedi, ancak bölgede askeri araçların hareket ettiği belirtildi. İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 346 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hadasa beldesine silahlı saldırı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerleri Hadasa'nın Batı Mahallesi'ne otomatik silahlarla ateş açtı.

Aynı sırada İsrail ordusuna ait askeri araçların belde içinde hareket ettiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a 15 Ağustos'ta sabaha karşı hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 346 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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