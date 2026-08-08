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Ateşkese Rağmen İsrail'den Lübnan'a Topçu Saldırıları

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İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde topçu saldırıları düzenledi. Saldırılar, Ali Tahir Tepesi ve Kefer Rumman Tepeleri gibi alanları hedef aldı. 2 Mart'tan bu yana 4 bin 335 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail topçuları, gece yarısından sabah saatlerine kadar Yukarı Nebatiye beldesinin çevresindeki Ali Tahir Tepesi ve ormanlık alanları aralıklarla hedef aldı.

Nebatiye kentine hakim Kefer Rumman Tepeleri ile Debşe Tepesi arasındaki bölgeye de İsrail ordusu tarafından topçu saldırıları düzenlendi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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