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Ateşkes ve müzakerelere rağmen İsrail'den Lübnan'a saldırı

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İsrail ordusu, Roma'daki 7. tur müzakereleri sürerken Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine hava ve topçu saldırıları düzenledi; Nebatiye'de patlama gerçekleştirdi. Ateşkese rağmen saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusu, ateşkes ve Roma'da devam eden 7. tur müzakerelerine rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda Roma'da yürütülen 7. tur müzakereler ikinci gününe girerken, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları da sürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur'a bağlı Mansuri beldesinin kırsalını 2 hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail topçuları da Sur'un Mecdel Zun beldesinin çevresini bombaladı.

Ayrıca İsrail ordusu, Nebatiye vilayetine bağlı Kefertebnit beldesinde şiddetli bir patlama gerçekleştirdi. NNA, İsrail ordusunun Keferrumman Tepeleri'ne aydınlatma fişekleri atarak bölgede yangın çıkarmaya çalıştığını aktardı.

Lübnan ile İsrail arasında Roma'da dün başlayan 7. tur müzakereleri 3 gün sürecek.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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