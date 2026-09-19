Haberler

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Mansuri'de evleri ateşe verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+69 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü ve Sur'a bağlı Mansuri beldesinde bazı evleri ateşe verdi. NNA'ya göre İsrail uçakları Mansuri ile Sırbin'e hava saldırıları düzenledi, Hadasa-Haris arasındaki bir ev de yıkıldı.

Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Sur kentine bağlı Mansuri beldesinde bazı evleri ateşe verdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Mansuri ve Sırbin beldelerine hava saldırıları düzenledi. Hadasa ve Haris beldeleri arasındaki bir ev de İsrail uçaklarının bombardımanında yerle bir oldu.

İsrail topçuları, öğleden sonra Hadasa, Haris, Yahmur ve Doğu Zavtar beldeleri ile Zıbkin Vadisi'ni hedef aldı.

İsrail askerleri ayrıca Mansuri beldesinde bazı evleri ateşe verdi.

Öte yandan İsrail ordusu, Meys el-Cebel, Merkebe ve Talusa beldelerinde patlatmalar gerçekleştirdi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son

OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağrı'da şap alarmı! İl Hayvan Borsası 18 Ekim'den itibaren 30 gün kapatılıyor

Hayvan borsasına 30 gün kilit! Köylerden çıkış da durduruldu
Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' hayatını kaybetti
Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular

Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz

Fenerbahçe'de tarihi buluşma! Aziz Yıldırım, Ali Koç'u çağırıyor

Fenerbahçe'de tarihi buluşma! Aziz Yıldırım, Ali Koç'u çağırıyor
Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e net mesaj: Biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız

Kurtulmuş'tan İsrail'e net mesaj: Biz bu bölgeyi toparlayacağız...
'Rüzgar Alayı'ndan Gökçeada’da gövde gösterisi: Sesleri Atina’dan dahi duyuldu

'Rüzgar Alayı'ndan Türkiye'nin en uç kara parçasında gövde gösterisi
Derbide inanılmaz an! 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor

90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor