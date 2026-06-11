İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki bölgesini işgal ettiğini açıkladı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen kara birliklerinin Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki bölgesini işgal ettiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7'nci Zırhlı Tugayı ve Egoz Komando Birliği'nin Lübnan'ın güney sınırından 10 kilometre uzaklıktaki Vadi Seluki bölgesini işgal için yürüttüğü saldırıları tamamladığı aktarıldı.

Açıklamada, Vadi Seluki bölgesinin İsrail'in kuzeyindeki Celile ve Metula bölgelerine yönelik Hizbullah saldırılarını önlemek için işgal edildiği öne sürüldü.

İsrail ordusu, bölgeyi işgal için yürüttüğü saldırılar sırasında 50'den fazla Hizbullah mensubunun öldürüldüğü ve altyapısının imha edildiği iddiasında bulundu.

Lübnan'ın güneyinde işgalini genişleten İsrail ordusu, yoğun hava ve topçu saldırıları eşliğinde son günlerde Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar düzenlediğini açıklamıştı.

Lübnan'daki işgalini Litani Nehri'nin ötesine taşıyan İsrail ordusu, Vadi Seluki bölgesi yakınlarındaki tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik öneme sahip tepelik alanı da işgal etmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı. Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.