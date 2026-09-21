İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı, biri çocuk, 3 Filistinli öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda biri çocuk, biri kadın 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin orta kesimini bombaladı.

Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Son saldırıyla birlikte İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 3'e yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sivillere ateş açması sonucu başından yaralanan 31 yaşındaki genç kadın Fida Tutah, yaşamını yitirmişti.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentine bağlı Mevasi bölgesinde de İsrail askerleri zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara ateş açmış, saldırıda İsmail Berdevil isimli çocuk hayatını kaybetmişti.

Öte yandan İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), birkaç gün önce Gazze'nin kuzey kesimindeki Cibaliya beldesine düzenlediği saldırılarda yaralanan 24 yaşındaki Muhsin Ahmed Behçet, bu sabah yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılara devam ediyor.

Filistin'in konuya ilişkin güncel resmi verilerine göre, Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1394 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 839 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 914'e, yaralı sayısı 174 bin 952'ye yükseldi.

Kaynak: AA