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İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de 2 evi bombalayıp yerle bir etti

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de tahliye uyarısının ardından 2 evi bombalayarak yerle bir etti. Saldırı tehdidiyle onlarca Filistinli aile evini terk ederken can kaybı bilgisi paylaşılmadı; Sağlık Bakanlığı'na göre 10 Ekim'den bu yana 1574 kişi öldü.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 2 evi bombalayarak yerle bir etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve orta kesiminde bulunan bazı evlere yönelik bombardıman öncesinde tahliye uyarısı yaptı.

İsrail savaş uçakları, uyarıdan kısa süre sonra Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan 2 evi bombaladı.

Saldırı tehdidi nedeniyle onlarca Filistinli aile, korku ve panik içinde evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Şiddetli bombardımanda hedef alınan evlerin çevresindeki binalarda da hasar meydana geldi.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yayımlanan son açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1574 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 687 kişi yaralandı, enkaz altından ise 845 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 74 bin 570, yaralı sayısı ise 175 bin 808 olarak açıklandı.

Kaynak: AA
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