İsrail ordusu, 3 Filistin polisini Batı Şeria'da kontrol noktası kurdukları gerekçesiyle alıkoydu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Bitunya beldesinde kontrol noktası kurarak Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailliyi durdurdukları gerekçesiyle 3 Filistin polisini alıkoyduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Filistin polislerinin Ramallah kentinin Bitunya beldesi yakınlarında Oslo Anlaşmalarına göre C Bölgesi'nde kontrol noktası kurduğu iddia edildi.

Açıklamada, 3 polisin Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailliyi bu kontrol noktasında durdurdukları gerekçesiyle gözaltına alındığı ve sorgulandığı savunuldu.

Filistin yönetiminin daha önce reddetmesine rağmen güvenlik koordinasyonunun sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, Filistin güvenlik mekanizmalarının yetkilerini aştığı iddia edildi.

Geçen günlerde Filistin polisinin, Bitunya beldesinde kurduğu kontrol noktasında Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin aracını çevirdiği görüntüler basına yansımıştı.

Filistin polisinin, İsraillinin aracında bulunan silahlara el koyduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA