Haberler

İsrail ordusu, 3 Filistin polisini Batı Şeria'da kontrol noktası kurdukları gerekçesiyle alıkoydu

Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Bitunya beldesinde kontrol noktası kurarak Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailliyi durdurdukları gerekçesiyle 3 Filistin polisini alıkoyduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Bitunya beldesinde kontrol noktası kurarak Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailliyi durdurdukları gerekçesiyle 3 Filistin polisini alıkoyduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Filistin polislerinin Ramallah kentinin Bitunya beldesi yakınlarında Oslo Anlaşmalarına göre C Bölgesi'nde kontrol noktası kurduğu iddia edildi.

Açıklamada, 3 polisin Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailliyi bu kontrol noktasında durdurdukları gerekçesiyle gözaltına alındığı ve sorgulandığı savunuldu.

Filistin yönetiminin daha önce reddetmesine rağmen güvenlik koordinasyonunun sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, Filistin güvenlik mekanizmalarının yetkilerini aştığı iddia edildi.

Geçen günlerde Filistin polisinin, Bitunya beldesinde kurduğu kontrol noktasında Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin aracını çevirdiği görüntüler basına yansımıştı.

Filistin polisinin, İsraillinin aracında bulunan silahlara el koyduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme

Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
İsmail Kartal kötü haberi verdi: Roma karşısında oynayamayacak

İsmail Kartal kötü haberi verdi: Roma'ya karşı oynayamayacak
Restoranda dehşet! Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı

Avukat eski eşini silahla öldürmeye çalıştı, garson üzerine atladı
Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

Tatbikat sırasında büyük facia
Denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi böyle kurtarıldı: Nefes kesen anlar kamerada

Denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi böyle kurtarıldı
'Yalan söylemeyeceğim' diyen Luis Suarez, Fenerbahçe bombasını patlattı

"Yalan söylemeyeceğim" diyen Luis Suarez, Fenerbahçe bombasını patlattı