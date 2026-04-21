Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 150 zeytin ağacını söktü

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait 150'den fazla zeytin ağacını söktüğü bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, "işgalci İsraillilerin" Nablus kentine bağlı el-Leben beldesinde Filistinlilerin zeytin bahçelerine saldırdığı ve Filistinlilere ait 150'den fazla zeytin ağacını söktüğü belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Nablus'ta son 3 günde düzenledikleri saldırılarda Filistinlilere ait bahçelere zarar verdikleri ve 500'den fazla zeytin ve badem ağacını söktükleri ifade edildi.

Bu arada WAFA'nın başka bir haberinde de İsrail askerlerinin, Nablus kentinin güneyinde yer alan Arak Burin beldesinde 36 yaşındaki bir Filistinliye saldırarak yaraladığı bilgisi paylaşıldı.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında artış yaşanıyor.

Bu süreçte en az 1149 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.