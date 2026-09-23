İsrail Merkez Seçim Komitesi, Cassif'in 27 Ekim seçimlerindeki adaylığını reddetti

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İsrail Merkez Seçim Komitesi, Arap ve Yahudilerden oluşan komünist parti Hadash milletvekili ve Ortak Liste adayı Ofer Cassif'in 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde aday olamayacağına karar verdi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Noam Solberg başkanlığındaki Komite, seçimlere katılacak aday listelerini ve bazı isimlerin adaylıklarının engellenme taleplerini görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda Arap partileri Hadash, Taal ve Balad'ın oluşturduğu Ortak Liste'nin adayı Ofer Cassif'in 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde aday olamayacağına karar verildi. Komite üyelerinden??????? 19'u Cassif'in adaylığının reddedilmesi yönünde oy kullanırken, 5 üye adaylığının kabulü yönünde oy verdi, 2 üye ise çekimser kalmayı tercih etti.

Nihai karar İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından verilecek.

Kararı eleştiren Cassif, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hükümetin politikalarına ve üyelerinin eylemlerine karşı çıkmamı, 'düşmana destek vermek, sadakatsizlik ve devlete zarar vermek' olarak sunmak, gerçeğin bariz bir çarpıtılması ve demokrasi ruhunun tamamen saptırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Milletvekili, "Devlet adına işlenen suçlara karşı çıkmak, devletin çıkarlarına aykırı değildir ve düşmanlarını güçlendirmez." diye konuştu.

Cassif hakkında, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nde "kasıtlı soykırım" yaptığını söylemesi nedeniyle Meclisten uzaklaştırma kararı verilmişti.

Meclisten tamamen ihraç edilmesine ilişkin oylamada ise Cassif'in milletvekilliğinin düşürülmesi Genel Kurulda yalnızca 5 oy farkla reddedilmişti.

Kaynak: AA