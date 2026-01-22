Haberler

İsrail Meclisi, Filistinli öğretmenlerin eğitim vermelerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı

İsrail Meclisi, Filistinli öğretmenlerin İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te eğitim vermesini yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Yasa, mevcut öğretmenleri kapsamasa da, gelecekteki başvuruları etkileyen düzenlemeler içeriyor.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi üyeleri tarafından sunulan yasa tasarısı için Meclis'te nihai oylama yapıldı.

Filistinli öğretmenlerin İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te eğitim vermelerini yasaklayan yasa tasarısı, 10 hayır oyuna karşı 30 evet oyuyla meclisten geçti.

Likud Partisi tarafından sunulan ve İsrail Meclisi'nden geçen yasa, " İsrail'e ve değerlerine düşman olan Filistin yönetiminin zararlı etkisini önleme ve İsrail'in Yahudi ve demokratik bir devlet olarak eğitim değerlerini koruma." iddiasını içeriyor.

İsrail Meclisi'nden geçen yasanın, halihazırda görev yapan Filistinli öğretmenleri kapsamayacağı, bundan sonra başvuru yapacak Filistinli öğretmenler için geçerli olacağı belirtiliyor.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, bahsi geçen yasaya işaret ederek, "Bu yasa, Filistin yönetimindeki akademik kurumlarda eğitim görmüş herhangi birinin İsrail eğitim sisteminde öğretmen olarak çalışmasını yasaklıyor." dedi.

İsrail Meclisi Araştırma ve Bilgi Merkezi verilerine göre, son 10 yılda İsrail eğitim sektörüne 30 bin 339 yeni öğretmen dahil oldu.

