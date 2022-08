İsrail Maslahatgüzarı: Türk büyükelçi, güven mektubunu Kudüs'te sunacak

İSRAİL'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian, İsrail ile Türkiye'nin karşılıklı büyükelçi atama kararına ilişkin, "Türk büyükelçisi de diğer tüm ülkelerin büyükelçileri gibi güven mektubunu Kudüs'te sunacaktır" dedi.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian, Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme sürecine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lillian, Türkiye ile karşılıklı büyükelçi atanmasında, İsrail'de sürecin çok farklı işlediğini belirterek, her iki tarafın da büyükelçinin kim olacağının duyurulmasında zaman farkı olabileceğini; İsrail'in, atanacak büyükelçinin siyasi biri mi yoksa diplomat mı olacağına karar vereceğini söyledi.

Maslahatgüzar Lillian, büyükelçinin ne zaman atanacağına ilişkin, "Umarım zamanında olur ve sadece birkaç hafta daha sürer ve süreç sona erer" dedi.Son 1 yıldır Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkinin çok yoğun olduğunu belirten Lillian, "Başka bir kanalımız daha oldu. Bu, ilişkilerimize çok somut, sağlam bir temel oluşturmaya çalışmak ve temel kararımızı vermek olan diplomatik kanaldır. Neredeyse 75 yıldır devam eden ilişkilerimiz var. Bu yüzden bu sefer gerçekten yapmaya çalıştığımız iyi sağlam temeller ve yeterince esnek olacak temeller oluşturmaya çalışmak olduğunu söyleyebilirim. Bölgemizde yaşanan krizi çok iyi biliyoruz" diye konuştu. Maslahatgüzar Lillian, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile sürekli diyalog halinde olduklarının altını çizerek, krizler olduğu takdirde bu kişiler ile muhataplarının arayıp konuşabileceğini kaydetti. Lillian, bölgede barış, güvenlik ve istikrarı artırmak için ortak görev ve dileği paylaştıklarına inandığını belirterek, "Bunu yapabilmek için bu açık diyalog kanalı çok önemlidir. Baştan beri anlaşamadığımız pek çok konu olduğunu söyledik. Türkiye ve İsrail'in aynı fikirde olmadığı pek çok konu olduğunu çok iyi biliyoruz ancak asıl görevin ve asıl amacın iki tarafın paylaştığı ortak bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bu da bölgemizin daha güvenli, daha huzurlu olmasını sağlamak" dedi. 'YÜZDE 300'LÜK ARTIŞ GÖRDÜK'Maslahatgüzar Lillian, İsrail'den Türkiye'ye gelen turistlere ilişkin de "İsrailliler daha önce Türkiye'ye turist olarak zar zor geldi. Güvenilir olmamasından korktular. Bu çok üzücüydü çünkü iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler ne olursa olsun, yıllar boyunca halklar arası ilişkiler her zaman çok sıcaktı. Yine çoğunlukla İsrail için konuşabilirim. Rakamlarla İsrailli turistlerin Türkiye'ye geri dönmeyi gerçekten özlediğini söyleyebilirim. Yüzde 300'lük bir artış gördük. Koronavirüs pandemisi olduğu için bu kadar artış olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl, gerçekten çok sayıda İsraillinin yaz tatili için geldiğini görüyoruz. Ben de daha çok Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı rakamlara baktığımda yaklaşık 400 bin olduğunu söyleyebiliriz. Bu çok büyük bir sayı. İsrail hava yollarının buraya geri dönecek olması elbette hem turizm hem de karşılıklı ekonomik bağlar ve ticaret için çok çok iyi bir haber. İlişkilerin onarımı daha geniş bağlamda da görülebilir. Bu, İsrail'in Müslüman dünya ile olan ilişkilerinin büyüyen doğasıdır" açıklamasında bulundu.'TEK TEMENNİM, FİLİSTİN MESELESİNİN ÇÖZÜMÜ'İsrail ile Filistin arasındaki ilişkilere de değinen Lillian, "Tek temennim, Filistin meselesinin çözümünün bulunmasıdır ama sizi temin ederim ki İsrail'in bu konudaki tutumu değişmedi. İsrail yıllardır Filistin sorununun tek çözümünün iki taraf arasında doğrudan müzakereler olduğunu düşünüyor. Genel olarak her iki tarafın da çözümü bulabileceğine inanıyoruz. Bu sadece her iki taraftaki liderlerin birlikte oturup birbirleriyle konuşmaya istekli olmaları meselesidir. Maalesef son birkaç yıldır Filistin tarafında böyle bir irade görmedik. Dahası, Filistin toplumu içinde radikal güçlerin yükselişini gördük. Dediğim gibi burada Hamas ofisinin kapatılmasının katkıda bulunabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Lillian, karşılıklı atanacak büyükelçilere ilişkin de "Türk büyükelçisi de diğer tüm ülkelerin büyükelçileri gibi güven mektubunu Kudüs'te sunacaktır. Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı alan her ülke adına elbette çok mutluyuz. Şu an için bunu yapmaya karar veren çok sayıda ülke yok. Neyse ki ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı ama gerçekçi olmak gerekirse Türkiye'yi bunu yapan ilk ülkelerden biri olarak görmek gerçekçi olmaz. Umuyorum ki Türkiye, büyükelçiliğini ilerleyen dönemde Kudüs'e taşır" dedi.