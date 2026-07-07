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İsrail: Lübnan ile görüşmeler gelecek hafta Roma'da yeniden başlayacak

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan ile müzakerelerin bir sonraki turunun gelecek hafta Roma'da gerçekleşeceğini duyurdu. Görüşmelerde daha önce varılan çerçeve anlaşması ve ateşkes süreci ele alınacak.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan ile müzakerinin bir sonraki tur görüşmesinin gelecek hafta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını açıkladı.

Yediot Aharonot'un haberine göre Saar, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı binasında yaptığı görüşmede, Tel Aviv-Beyrut müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.

Saar, İsrail, Lübnan ve ABD'nin yaklaşık iki hafta önce "tarihi bir çerçeve anlaşmasına" vardığına işaret etti.

Saar, Lübnan ile görüşmelerin gelecek hafta Roma'da yeniden başlayacağını ifade etti.

Lübnan tarafından İsrail Dışişleri Bakanlığının açıklamasına ilişkin henüz bir değerlendirmede bulunulmadı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Zein Khalil
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