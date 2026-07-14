İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin 6. turu Roma'da başladı

İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 6. turu, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.

Diplomatik ilişkileri olmayan iki ülkeyi daha önce 5 kez başkent Washington'da bir araya getiren ABD, taraflar arasındaki müzakerelerin 6. turuna Roma'da ev sahipliği yaptı.

İsrail ve Lübnan heyetleri, sabah saatlerinde geldikleri ABD'nin Roma Büyükelçiliği'nde görüşmelerde bulundu.

Her iki ülkeden ve uluslararası basın kuruluşlarından gazeteciler, sıcak havaya rağmen gün boyunca müzakerelerin yürütüldüğü büyükelçilik önünde giriş ve çıkışları takip etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilk gün görüşmelerini tamamlayan iki ülkenin heyetleri yerel saatle 17.00 civarında büyükelçilikten ayrıldı. Heyetlerin yarın sabah tekrar ABD'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya gelmeleri bekleniyor.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, İsrail ve Lübnan heyetlerinin, 26 Haziran'da Washington'da doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından imzalanan ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını, İsrail'in işgal altındaki Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini öngören çerçeve anlaşmasına ilişkin detayları görüştükleri belirtildi.

İtalya, müzakerelerin Roma'da yapılmasından memnun

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de bakanlıktaki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "Lübnan ve İsrail müzakerecileriyle görüştüm, barış görüşmeleri için Roma'yı kabul ettiler ve Lübnan'ın nihayet barışa kavuşmasını umuyoruz. Müzakereleri İtalya'ya getirme kararı, ülkemizin barışın inşasında önemli bir rolü olduğunun kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

- İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Washington'daki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.