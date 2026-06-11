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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentini karadan işgale hazırlandığı iddia edildi

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişleterek Nebatiye kentine kara saldırıları başlatmaya hazırlandığı, 36'ncı Tümen'in kente birkaç kilometre uzaklıkta konuşlandığı ve Litani Nehri'ne yeni bir köprü inşa ettiği bildirildi. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişleterek Nebatiye kentine kara saldırıları başlatmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan bir ordu yetkilisi, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine kara saldırılarına girişmesi beklenen 36'ncı Tümen'in kente yalnızca birkaç kilometre uzaklıktaki Arnun köyü eteklerinde konuşlandığını söyledi.

Tümen'in kenti işgal hazırlıkları kapsamında Litani Nehri'ne yeni bir köprü inşa ettiğini belirten ordu yetkilisi, zırhlı askeri araçların nehrin kuzeyine sevk edildiğini aktardı.

Ordu yetkilisi, siyasi kademeden gelecek talimatlar doğrultusunda Tümen'in kuzey istikametinde Nebatiye kentini işgal saldırılarına girişeceğini ya da batıya yönelerek Litani Nehri boyunca saldırılarını sürdüreceğini kaydetti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Sur kentleri ile doğudaki Bekaa bölgesindeki beldelere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 696 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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