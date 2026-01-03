İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi

BEYRUT, 3 Ocak (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının cuma günü Akmata Ovası ile Cebel el-Reyhan'ın dış mahallelerini hedef alan şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ajans, bu saldırılardan birkaç dakika sonra Ensar köyü ile Zırariye kasabası arasındaki bölgenin çok sayıda havadan karaya füze ile hedef alındığını kaydetti.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Nebatiye bölgesinde Kafrva ve Azze köyleri arasındaki alanları da vurduğu belirtildi.

Lübnan ordusu istihbaratından bir kaynak ile görgü tanıkları, Xinhua'ya yaptıkları açıklamada İsrail savaş uçaklarının bugün Hizbullah'a ait tesislerin bulunduğu bölgelere yaklaşık 20 hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

İsrail savaş uçaklarının 35'ten fazla havadan karaya füze fırlattığı ve bu saldırıların yol açtığı şiddetli patlamaların Lübnan'ın güneyinin büyük bölümünde duyulduğu belirtildi.