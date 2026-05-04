İsrail, Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi: En Az 8 Ölü, 11 Yaralı

BEYRUT, 4 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in pazar günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında en az 8 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Breyka belediyesinde bir evi hedef alan saldırıda belediye meclisi üyesi Hasan İzzeddin ve Hüseyin Muhammed Murad yaşamını yitirdi.

Nebatiye vilayetine bağlı Arab Selim'e düzenlenen saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Maliye kasabasına yönelik hava saldırılarında ikisi Suriyeli ve biri Mısırlı 3 işçi hayatını kaybetti. İşçilerin cansız bedenleri, Lübnan ordusunun desteğiyle Lübnan Kızılhaç ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı.

İsrail'in, Bint Cubeyl'in Kalaviye kasabasına düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken, Sur vilayetine bağlı Srifa kasabasına yönelik saldırılarda ise İslami Sağlık Kurumu'ndan 4 ambulans görevlisinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Hizbullah yaptığı açıklamada, Kantara kasabasındaki Sala Tepesi ile Hula köyünde bir okul yakınında bulunan İsrail askeri araçları ve askerlerine roket saldırıları düzenlediklerini bildirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında Lübnan-İsrail sınırında haftalarca süren yoğun çatışmalar yaşanmıştı. İki ülke arasında yürürlüğe giren ateşkese rağmen çatışmalar devam ediyor.

