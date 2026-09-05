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İsrail'den ateşkes ihlali: Lübnan'da 14 saldırı

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı El-Mansuri beldesinde evleri ve altyapıyı yıkmak amacıyla bugün 14 saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı El-Mansuri beldesinde evleri ve altyapıyı yıkmak amacıyla bugün 14 saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, insansız hava araçlarıyla (İHA) Mansuri beldesi eteklerine 14 sistematik saldırı düzenledi.

Evlerin ve altyapının yıkımında, İHA'lardan bırakılan güçlü patlayıcılarla yüklü variller kullanıldı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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