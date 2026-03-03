İsrail'in Beyrut'a Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni saldırılar düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ikinci gününde devam ediyor.

Lübnan resmi ajansının NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları, "Hizbullah kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Ruveys ve Sufeyr mahallelerini hedef adlı.

Saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırılarda Hizbullah mensuplarının hedef alındığı öne sürüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ın güneyi ile başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesine yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İsrail'in saldırılarının hedefindeki Dahiye bölgesi

Dahiye bölgesi, Baabda ilçesi sınırlarındaki Hureyk, Burc el-Baracne, Ğubeyri ve el-Mureyce gibi yoğun nüfuslu mahalleleri kapsıyor.

Ağırlıklı olarak Şii Müslüman nüfusun yaşadığı Dahiye bölgesi, Hizbullah'ın siyasi ve toplumsal olarak güçlü olduğu bir merkez olarak öne çıkıyor.

Dahiye, konut alanları, ticaret merkezleri, pazar yerleri ile Filistinli mülteci kampları Burc el-Baracne ve Sabra Şatilla'ya ev sahipliği yapıyor.