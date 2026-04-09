Netanyahu, Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını duyurdu

İran’ın “Lübnan'a yönelik saldırıları sona ermezse ateşkesten çekilme” tehdidinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hava ve kara saldırılarıyla hedef aldıkları Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını açıkladı.

İKİ ODAK NOKTASI OLACAK

Başbakan Netanyahu, yaptığı açıklamada, dün toplanan Güvenlik Kabinesi'ne Beyrut yönetimiyle mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini duyurdu.

Netanyahu, doğrudan müzakerelerin Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve iki ülke arasında "barışçıl ilişkiler kurulmasına" odaklanacağını ileri sürdü.

İRAN’DAN ATEŞKESTEN ÇEKİLME TEHDİDİ

İran medyası, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sona ermezse Tahran yönetiminin ateşkes anlaşmasından çekileceğini iddia etti. ABD'nin Lübnan dahil tüm cephelerdeki savaşın durdurulmasını kabul ettiğini söyleyen İranlı yetkili, "Siyonist rejim (İsrail) buna rağmen sabahtan bu yana ateşkesi açıkça ihlal ederek Lübnan'a karşı acımasız saldırılar düzenledi. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ederek ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürse İran, anlaşmadan çekilecektir." dedi.

"ABD SEÇİM YAPMAK ZORUNDA"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın ateşkes teklifini sorumluluk ve güçlü yaklaşım çerçevesinde kabul ettiğini belirterek, “Lübnan'da ateşkes, ABD ile varılan 10 maddeli anlaşmanın temel parçası” dedi.

Devrim Muhafızları, “Lübnan'a yönelik saldırıların durmazsa bölgedeki saldırganlar pişman olacak” açıklamasında bulundu. Beyaz Saray ise İran tarafından açıklanan 10 maddeli ateşkes planının ABD'ye iletilenden farklı olduğunu savundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “Ateşkes koşulları açık ve net. ABD seçim yapmak zorunda. Ya ateşkesi seçecek ya da İsrail Hizbullah'a saldırmaya devam edecek. Top artık ABD'de. Dünya ABD'nin sözünü tutup tutmadığını görecek” dedi.

İRAN MECLİS BAŞKANI: BU ŞARTLARDA ATEŞKES MAKUL DEĞİLDİR

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ateşkes için uzlaşıya varılan 3 maddenin görüşmeler başlamadan ihlal edildiğini söyledi. Kalibaf, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de açıkladığı gibi Lübnan ve diğer bölgelerde ateşkes maddesi ihlal edilmiştir. Fars eyaletinde bir insansız hava araıcnın düşürülmesi İran hava sahası ihlalidir. 10 maddelik planın 6. maddesi İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının saklı tutulmasıydı. Bu hak ihlal ediliyor. Bu şartlarda ateşkes ve müzakereler makul değildir" dedi.

TRUMP: ATEŞKES LÜBNAN'I KAPSAMIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada taraflara arasında varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını belirtmiş, buna gerekçe olarak da Hizbullah'ı öne sürmüştü. Konuya ilişkin soruyu cevaplayan Trump, "Evet, anlaşamaya dahil değiller. Hizbullah nedeniyle anlaşmaya dahil değiller, onlar bunun bir parçası değildi. Bunun da çaresine bakılacak" demişti. Trump, İsrail'in Hizbullah unsurlarını hedef aldığını iddia ettiği saldırılara ilişkin, "Bu anlaşmanın bir parçası. Herkes bunu biliyor. Bu ayrı bir çatışma" ifadelerini kullanmıştı.

LÜBNAN'DA BİR GÜNDE 254 ÖLÜ

ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin Lübnan'ı kapsayıp kapsamadığı konusunda çelişkili iddialar ortaya atılırken İsrail ordusu, 8 Nisan Çarşamba günü başkent Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçmişti.

