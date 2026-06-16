Haberler

İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından atılan füze ve havan toplarını engelledik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah tarafından fırlatılan tanksavar füzesi ve havan toplarının engellendiğini, tehdit unsurlarının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından fırlatılan tanksavar füzesi ile havan toplarının engellendiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah unsurlarının, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun faaliyet gösterdiği bölgelere düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Adraee, Hizbullah unsurlarının İsrail askerlerine bir tanksavar füzesi ile birkaç havan topunu fırlattığını, bunların engellendiğini ve herhangi bir yaralanmaya sebep olmadığını belirtti.

Adraee ayrıca araçlarıyla İsrail birliklerine doğru hareket eden ve doğrudan tehdit oluşturan bazı "teröristlerin" tespit edildiğini ve bütün tehdit unsurlarının etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde ateşkesi ihlal ederek ilerlemeye çalışan bir İsrail birliğinin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alınarak geri çekilmeye zorlandığı duyurulmuştu.

ABD ile İran arasında varılan mutabakata ve ateşkese rağmen İsrail ordusu dün Lübnan'ın güneyinde insansız hava araçları ve topçu atışlarıyla saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü oyuncunun son anları çok şey anlatıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İran'a 300 milyar dolarlık fon' iddiasını Trump'ın sağ kolu doğruladı

İran'ı yeniden ayağa kaldıracak iddiayı sağ kolu doğruladı
Eyüp Sultan'da ziyaretçilere kurabiye ikram etmek isteyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Kurabiye ikram etmek isterken hayatının şokunu yaşadı
İzmir'de, 'dekolteyi seven' çalışan arayan iş ilanı ortalığı ayağa kaldırdı

İzmir’de akıllara durgunluk veren iş ilanı! Herkes aynı yorumu yaptı

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Nicolo Zaniolo resmen Udinese'de

Galatasaray'da yıldız isimle ayrılık! Transfer gece yarısı açıklandı
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş
Uçak tuvaletinden 380 bin dolarlık altın çıktı

Uçak tuvaletinden poşet poşet çıktı! Bir servet değerinde