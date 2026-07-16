İsrail basını: İsrail, Lübnan'ın güneyinde yeni askeri mevziler kurmaya başladı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yeni bir sabit askeri mevzi hattı kurmaya başladığı iddia edildi.

İsrail'in Maariv gazetesinin ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde sahadaki varlığını sağlamlaştırma çabaları kapsamında yeni sabit askeri mevzilerden oluşan bir hat kurmaya başladığı belirtilirken, söz konusu mevzilerin konumlarına ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret öncesi atılan bu adımın, İsrail ordusunun Lübnan'daki varlığı konusunda görüş ayrılıkları bulunan Tel Aviv ve Washington arasında gerilime yol açabileceği ifade edildi.

Netanyahu'nun ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump ile görüşme arayışında olduğu, ancak ABD yönetiminin İsrail'deki seçim sürecine müdahale şeklinde yorumlanabileceği endişesi ile şu aşamada olası bir görüşmeye mesafeli olduğu ileri sürüldü.

Trump'ın, daha geniş bölgesel politikalar çerçevesinde İsrail'e Lübnan ve Suriye'den çekilmeye başlaması yönünde baskı yaptığı öne sürülen haberde, Türkiye ve Katar'ın da aralarında bulunduğu ülkelerin Washington'a bu yönde adım atması için baskı yaptığına işaret edildi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden dün akşam yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden çekilmesine ilişkin "uygulama yapısı ve yönergeler" konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Açıklamada, çekilme sürecinin gelecek günlerde başlamasının beklendiği belirtilmişti.