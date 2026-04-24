İsrail, Lübnan'da işgal ettiği alanların dışındaki bir beldeye daha ateşkese rağmen hava saldırısı düzenledi

Sur kentine bağlı Yatir beldesine gerçekleştirilen saldırıda yaralıların olduğu bildirildi - Hizbullah ise ateşkes ihlallerine karşılık olarak, Lübnan'ın güneyindeki Kantara beldesinde İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu - İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Bint Cubeyl ilçesinde 6 Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü iddia etti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında yer alan Yatir beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Yatir beldesini hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda yaralıların olduğu bildirildi.

İsrail ordusu gün içinde işgal ettiği alanların dışındaki Deyri Amis beldesine de 3 hava saldırısı düzenlemişti.

Hizbullah ise Telegram kanalından yaptığı yazılı açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık olarak, Lübnan'ın güneyindeki Kantara beldesinde İsrail askerlerini hedef aldığını açıkladı.

İsrail açıklaması

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiği öne sürülerek Deyr Amis bölgesine saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Ordudan yapılan bir diğer açıklamada ise, Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl ilçesinde 6 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
