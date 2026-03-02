Haberler

İsrail Genelkurmay Başkanı, Lübnan'a günler sürecek saldırılar başlattıklarını duyurdu

Güncelleme:
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'a karşı birkaç gün sürecek bir saldırı harekâtı başlattıklarını açıkladı. Saldırılar, İran liderinin öldürülmesinin ardından Hizbullah'a yönelik gerçekleştirilecek.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'a karşı günler sürecek bir "saldırı harekatı" başlattıklarını açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Zamir, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İsrail'e misilleme saldırısında bulunan Hizbullah hedeflerine saldıracaklarını öne sürdü.

Lübnan'a karşı giriştikleri saldırının muhtemelen birkaç gün süreceğini belirten Zamir, "Hizbullah'a karşı bir saldırı harekatı başlattık. Uzun günler sürecek bir çatışmaya hazırlanmalıyız." ifadesini kullandı.

Zamir, Lübnan'a dalgalar halinde kesintisiz saldırılar gerçekleştireceklerini belirtti.

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'a saldırılarını daha da şiddetlendireceklerini duyurmuştu.

ABD ile İsrail'in ortak saldırısında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı füze ve roket saldırısında bulunarak İran'ın misillemelerine katılmıştı.

Hizbullah, gece saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlenmiş, Hayfa'nın güneyini hedef aldıklarını duyurmuştu.

İsrail ordusu da bunun üzerine Lübnan geneline hava saldırıları başlatmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
