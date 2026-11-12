Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail, LFI lideri Melenchon ile Meclis Grup Başkanvekili Panot'un girişini yasakladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, LFI lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon ile partinin Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot'un ülkeye girişini yasakladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, kararın LFI'nin İsrail karşıtı tutumu ve parti liderlerinin açıklamaları nedeniyle alındığını ileri sürdü.

İsrail, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon ile partinin Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot'un ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın LFI'nin İsrail karşıtı tutumu ve parti liderlerinin açıklamaları nedeniyle alındığı ileri sürüldü.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Melenchon ve Panot'un İsrail karşıtı tutumları nedeniyle ülkeye girişini yasaklama kararı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, iki Fransız siyasetçinin "İsrail aleyhine iftiralar yaydığı" iddia edilerek abluka altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan filolara Fransız gemilerinin eşlik etmesi talebinde bulunduğuna da işaret edildi.

Fransa, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistin toprakları gasbedilerek kurulan birçok yerleşimi bünyesinde barındıran İsrail Şomron Bölge Konseyi Başkanı Yossi Dagan'ın ülkeye girişine izin vermemişti.

Kaynak: AA
İBB iddiası! Yeni Parti'nin İmamoğlu'nun yerine düşündüğü ismi açıkladı

Yeni Parti'nin İmamoğlu'nun yerine düşündüğü ismi açıkladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emine Erdoğan: Sıfır atık anlayışını yaşam kültürümüzün parçası haline getirmeliyiz

Emine Erdoğan'dan dünyaya çağrı! Liderlere mesajı dikkat çekti
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı71

Sedat Peker, Hacı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
72 yaşındaki iş insanı evinde ölü bulundu

İş dünyasını sarsan ölüm! Villasında ölü bulundu
Fenerbahçe'de Melissa Vargas’la 3 yıllık imza

Fenerbahçe'de yıldız isimle 3 yıllık imza
Afyonkarahisar'da 1 haftada 10 cinayet! Hepsinde aynı detay11

Bu şehirde 7 günde 10 kişi öldürüldü! Hepsinin tek ortak noktası var
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi31

Sağlıkçılar da bunu yaparsa! Doktor ve hemşire birbirine girdi
Anlaşma sağlandı! Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma sağlandı! Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor