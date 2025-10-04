Haberler

İsrail'in alıkoyduğu gazeteci işkenceyi böyle anlattı: Greta'ya İsrail bayrağı öptürdüler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İsrail'in alıkoyduğu gazeteci işkenceyi böyle anlattı: Greta'ya İsrail bayrağı öptürdüler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail'in alıkoyduğu gazeteci işkenceyi böyle anlattı: Greta'ya İsrail bayrağı öptürdüler
Haber Videosu

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan gazeteci Ersin Çelik, "İsrailliler Greta Thunberg'e çok ağır işkenceler yaptılar gözlerimizin önünde. Greta'ya zulmettiler, küçücük çocuk daha Greta. Onu süründürdüler, İsrail bayrağını öptürdüler. Naziler ne yaptıysa aynısını yaptılar." dedi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan gazeteci Ersin Çelik, "(İsrailliler) Greta'ya (Thunberg) çok ağır işkenceler yaptılar gözlerimizin önünde. İsrail bayrağını öptürdüler" dedi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a getirilen Çelik, CNN Türk canlı yayınında konuştu.

İSVEÇLİ AKTİVİSTE İSRAİL BAYRAĞI ÖPTÜRMÜŞLER

İsrail askerlerinin kendilerine yönelik muamelelerine dikkati çeken Çelik, "(İsrailliler) Greta'ya (İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg) çok ağır işkenceler yaptılar gözlerimizin önünde. Greta'ya zulmettiler, küçücük çocuk daha Greta. Onu süründürdüler, İsrail bayrağını öptürdüler. Naziler ne yaptıysa aynısını yaptılar." dedi.

"ŞİDDETE MARUZ KALDIK, AÇ VE SUSUZ BIRAKTILAR"

Öte yandan diğer aktivistler de şiddete uğradıklarını açıkladı. Uçaktan indikleri gibi ilk duygularını ve yaşadıklarını anlatan aktivistler, yaklaşık 3 gün İsrail hapishanesinde kaldıklarını, hem fiziki hem psikolojik şiddete maruz kaldıklarını, İsrail askerlerinin kendilerini aç ve susuz bıraktığını belirtti. Aktivistler baskılara boyun eğmediklerinin altını çizerek tüm alıkonulanları Türkiye'nin kurtardığını ifade etti. Aktivistler, "Cumhurbaşkanımıza, devletimize teşekkür ederiz" dedi.

ÖZGÜRLÜK FİLOSU GAZZE'YE İLERLİYOR

Ayrıca İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarının ardından ardından ikinci dalga olarak Uluslararası Özgürlük Filosu 11 gemiyle Gazze'ye doğru ilerlemeye başladı. İnsani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlamak amacıyla yola çıkan ikincisi Uluslararası Özgürlük Filosu toplam 11 gemiyle Akdeniz'de Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Filo, sadece yardım malzemesi değil, aynı zamanda Gazze Şeridi'ne uygulanan insanlık dışı ablukayı kırma kararlılığını da taşıyor. Malta açıklarında 2 Mayıs'ta uğradığı işgalci İsrail'in saldırısının ardından gerekli tamir ve bakımları yapılan 68 metre uzunluğundaki Vicdan adlı gemide çok sayıda gazeteci, doktor ve aktivist bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Alıkonulan aktivistleri taşıyan THY uçağı, İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket ederek saat 15.50'de İstanbul Havalimanı'na inmişti.

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36 Türk, 23 Malezyalının bulunduğu toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a gelmişti. Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılanmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıErtan:

Zalimler er yada geç yaptıklarının cezasını çekecekler.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes Sever:

Ne var bunda öpebilir bayrağı çok temiz mi sanıyorsunuz bu kızı bir araştırın rotschilt torunudur kendisi

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Bu dünya hangi zalime kalmış ki sana kalsın itrail.. Hep kovuldunuz yine defolup gideceksiniz

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbu Saad:

Greta Trampı sevmez Tramp Gretayı sevmez. Ama reisiniz Trampı sever Trampda reisi sever

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Daha bir hafta önce Netanyahu ve Erdoğan birbirine demediğini bırakmadı ne ara konu esir takasına geldi Erdoğan kurtarıcı ilan edildi ikinci mavi Marmara ama onlar öldüler bunlar uçakla geri dçndüler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi

Her detayı rezil! Kardeşine yaptıklarını bu sözlerle savundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İlk kez' diyerek müjdeyi verdi: Artık devlet olarak kiralık konut vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk kez" diyerek konut müjdesi verdi
'Sokaklarda ölmek istemiyorum' diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti

"Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyen Yeşilçam oyuncusu vefat etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.