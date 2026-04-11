İsrail Başkonsolosluğu Önündeki Silahlı Saldırıyla İlgili Soruşturmada 9 Kişi Tutuklandı

(İSTANBUL) - İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 12'si adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde 7 Nisan'da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevkedildi.. Şüphelilerden 9'u tutuklama talebiyle, 2'si ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi. Bir kişi de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan sorgular sonucunda 9 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırganlardan Onur Çelik ve Enes Çelik'in tedavileri hastanede devam ediyor. Diğer 3 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Saldırıda bir saldırgan ölü, iki saldırdan yaralı ele geçirilmiş; iki polis de yaralanmıştı.

Kaynak: ANKA