Kalendiya'da İsrail baskını: 60'tan fazla gözaltı

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda dün başlattığı ve bugün de devam eden baskınlarda aralarında kadın ve çocukların olduğu 60'tan fazla Filistinliyi gözaltına aldı, saha sorgusuna tabi tuttu.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Kalendiya Mülteci Kampı'nda Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre İsrail askerleri, dünden bu yana aralarında kadın ve çocukların olduğu 60'tan fazla Filistinliyi gözaltına aldı, saha sorgusuna tabi tuttu.

İsrail ordusu, bazı bölge sakinlerini evlerini terk etmeye zorladı, bazı evleri "sorgulama merkezlerine" dönüştürdü; bazı ev ve mülkleri ise tahrip ederek yıktı.

Filistinlilerin gözaltı ve sahada sorgulama süreçlerinde ağır şekilde darbedildiği, kelepçe ve bağlarla işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığı, ayrıca tehdit edildiği kaydedildi.

İsrail'in kampta yürüttüğü baskın devam ederken, gözaltı ve saha sorgusuna alınanların sayısında artış yaşanmasından endişe ediliyor.

Esirler Cemiyeti, Gazze Şeridi'ne ağır saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana Filistin mülteci kamplarının benzeri görülmemiş şekilde hedef alındığına dikkati çekti.

Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 25 bin 600'ü geçtiği aktarıldı.

İsrail ordusu, Kalendiya yakınlarında bazı dükkanları yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Askeri Kontrol Noktası yakınlarında bazı dükkanları yıktı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamalarda, İsrail ordusunun Kalendiya Kontrol Noktası çevresindeki bazı iş yerlerini yıkmaya başladığı; yıkım sırasında ana yolu araç trafiğine kapattığı belirtildi.

Bölgede askeri önlemlerini sıkılaştıran İsrail askerleri, Kalendiya Mülteci Kampı'na yönelik baskınını da ikinci gününde sürdürüyor.

Valilik ayrıca İsrail askerlerinin baskın düzenlediği Kefr Akab beldesinin sokaklarında bugün de sabah saatlerinde megafonlarla yaptığı duyuruyla "sokağa çıkma yasağı" ilan etti.

Yoğun askeri konuşlanma ve sıkılaştırılan önlemler kapsamında Enstitü Caddesi dahil Kudüs'e çıkan bütün kavşak ve yolların kapatıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu dün sabah saatlerinde Kalendiya Mülteci Kampı ile Kefr Akab beldesine askeri araçlar ve buldozerlerle geniş çaplı baskın düzenlemişti.

Baskında onlarca ev basılmış, bazı evler askeri karargaha çevrilirken, kampın camilerinde sabah ezanı okunması ve namazın kılınması engellenmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bölge sakinleri darbedilmişti.

Kaynak: AA