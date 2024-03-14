İsrail'de istihbaratın başındaki isimden istifa sinyali! Diğer askeri yetkililer de her an harekete geçebilir

İsrail ordusunun üst düzey istihbarat yetkilisi, 7 Ekim saldırısına yol açan başarısızlıklar nedeniyle istifa etme niyetini açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Askeri İstihbarat Araştırma Birimi Başkanı Tuğgeneral Amit Saar, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'teki saldırısına yol açan başarısızlıklar nedeniyle istifaya ilişkin açıklamasını, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İstihbarat Direktörü ile diğer istihbarat yetkililerinin katıldığı bir konferans sırasında dile getirdi.

"DİĞER KOMUTANLAR HER ŞEYİ YENİDEN İNŞA EDECEK"

Saar, konuşmasında "(7 Ekim saldırısına ilişkin başarısızlıklar hakkında) Askeri soruşturma biter bitmez, Askeri İstihbarat Direktörlüğü'nde her şeyi yeniden inşa edeceklerin diğer komutanlar olacağını anlıyorum" ifadelerini kullandı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Saar'ın istifa iması, 7 Ekim saldırısı sonrası üst düzey bir askeri yetkilinin başarısızlıklar nedeniyle istifa edeceğine dair ilk açıklama oldu. Saar'ın bu açıklamasının, kendisi dışında diğer askeri yetkililerin de istifa etmesine işaret ettiği vurgulandı.

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ASKERİ BİRİMLERİN KENDİ İÇLERİNDE SORUŞTURMALAR YÜRÜTÜLECEK

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim saldırısının hazırlıklarını fark edemeyen veya saldırı öncesinde yeterli tedbirleri almadığı düşünülen askeri birimlerin kendi içlerinde soruşturmalar yürüteceği açıklanmıştı. Soruşturmaların, Mart 2018'den 10 Ekim 2023'e kadar 5 yıllık zaman dilimindeki ordu içindeki operasyonel başarısızlıklara odaklanacağı kaydedilmişti.

Her komutanlığın kendi içinde yürüteceği soruşturmalarda elde edilen bulguların da haziran başında İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye sunulmasının planlandığı belirtilmişti.