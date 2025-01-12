İsrailli bakandan 1 milyon Yahudi'ye gasp çağrısı: Fırsattan yararlanalım

İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, bir milyon Yahudinin işgal altındaki Batı Şeria'ya yerleştirilmesi çağrısında bulundu.

BATI ŞERİA'YA 1 MİLYON YAHUDİ YERLEŞİMCİ ÇAĞRISI

İsrail basınından "Behadrei Haredim"e göre Goldknopf söz konusu açıklamayı Batı Şeria'nın kuzeyinde yaptı. Bakan Goldknopf, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya " Batı Şeria'ya bir milyon Yahudi getirmesi" çağrısında bulundu. İsrail İskan Bakanı ayrıca " Batı Şeria'daki yerleşim inşaatlarını genişletmek için mevcut fırsattan ( Filistin ve Orta Doğu'daki durum) yararlanma" çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 2024 yılında işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 971 ihlal gerçekleştirdiğini açıklamıştı. İsraillilerin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 51 Filistin toprağını gasbettiği, 2024 yılında Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli sayısı 770 bin 420'ye ulaştığı belirtilmişti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.