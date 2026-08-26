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İsrail, UNRWA Eğitim Merkezindeki İşgalini Genişletti

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İsrail ordusu, Doğu Kudüs'teki UNRWA'ya ait Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki askeri varlığını artırdı. Personelin tamamı çıkarıldı, tesise dönüş yasaklandı ve 350 öğrencinin eğitim hakkı engellendi.

İsrail ordusu, işgal ettiği Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki askeri varlığını takviye etti.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan ve dün baskın düzenlenen tesiste İsrail askerlerinin hareketliliği sürüyor.

İsrail güçleri, zaman zaman çevrede toplanan Filistinli gençleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanıyor.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Kalendiya Eğitim Merkezi'ndeki işgalini sürdürdüğünü, gece yarısında askerlerin nöbet değişimi yaptığını ve güçlerini takviye ettiğini belirtti.

"İsrail işgal güçleri, UNRWA personelinin tamamını Kalendiya Eğitim Merkezi'nden çıkardı." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, ayrıca İsrail güçlerinin personele merkeze bir daha dönmelerinin "yasak olduğunu" bildirdiği aktarıldı.

İsrail, Kalendiya Eğitim Merkezine el koymuştu

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde, Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan Kalendiya Eğitim Merkezinin elektrik ve suyunu kesip, Filistinli çalışanları çıkaran İsrail güçleri, 25 Ağustos'ta merkeze baskın düzenleyerek el koydu.

İsrail bu adımıyla, UNRWA verilerine göre, mesleki eğitim merkezindeki 15-19 yaşlarındaki 350 öğrencinin eğitim hakkını elinden aldı. Tel Aviv yönetiminin Ajansa karşı izlediği politika, işgal altındaki Batı Şeria'da son derece kötü olan sosyoekonomik şartları her geçen gün daha da kötüleştiriyor.

İsrail'in Ajansa karşı izlediği politika, 1948 ve sonrasında yerinden edilen milyonlarca Filistinli mültecinin geri dönüş hakkını ortadan kaldırmaya teşebbüs olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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