İsrail, Batı Şeria'daki Givat Harel Yerleşimini Genişletiyor

Filistin Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'daki "Givat Harel" kaçak Yahudi yerleşim birimini bağımsız, planlanabilir ve genişleyebilir bir yerleşim yerine dönüştürmek amacıyla yetki alanını onayladığını bildirdi.

Heyetten yapılan açıklamada, söz konusu kararın Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil beldesi çevresindeki "kaçak Yahudi yerleşim birimlerini sabitleştirme" projesi kapsamında alındığı belirtildi.

Açıklamada, sürecin İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Şubat 2023'te "Givat Harel" ve "Givat Haroeh" adlı kaçak yerleşim birimlerinin yasal statüsünü düzenleme kararıyla başladığı, Haziran 2026'da ise Sinjil ve El-Lubben eş-Şarkiyye beldelerine ait 465,4 dönümlük alanın "devlet arazisi" ilan edilmesiyle ilerletildiği kaydedildi.

Yetki alanının belirlenmesinin meşrulaştırma sürecinde ileri bir aşamayı temsil ettiği vurgulanan açıklamada, bu adımla kaçak yapının net sınırları olan idari bir birime dönüştürüldüğü, böylece imar planlarının hazırlanması, bütçe tahsisi ile yol, su, elektrik ve kamu tesislerinin inşasının önünün açıldığı ifade edildi.

İsrail'in kademeli bir politika izlediğine dikkati çekilen açıklamada, sürecin kaçak yerleşimin statüsünün düzenlenmesi, arazilerin "devlet arazisi" ilan edilmesi, yetki alanının belirlenmesi, planlama, bütçe ayrılması ve nihayetinde genişleme projelerinin uygulanması şeklinde ilerlediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca kararın yayımlanmasının, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 104 yerleşim yerinin onaylandığı, 160 yerleşim çiftliğinin kurulmasının teşvik edildiği ve altyapı ile yollar için bütçe ayrıldığı yönündeki açıklamalarıyla eş zamanlı gerçekleştiği, bu durumun idari prosedürlerin "ilhak projesine" hizmet etmek için kullanıldığını gösterdiği vurgulandı.

Kalkilya'da askeri gerekçelerle topraklara el konuldu

Heyet tarafından yapılan ikinci açıklamada ise İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Cinsaffut köyü arazilerinden bir bölümüne "askeri amaçlar" gerekçesiyle el koyan bir askeri emir çıkardığı bildirildi.

El koyma kararının El-Funduk köyü yakınındaki çevre yolu bitişiğinde askeri bir iletişim kulesi kurmayı ve buna ulaşım sağlayan yolu emniyete almayı hedeflediği belirtildi.

İsrail makamlarının yalnızca geçen temmuz ayında Filistinlilere ait 830,917 dönüm araziyi hedef alan 31'i el koyma emri olmak üzere toplam 33 askeri emir yayımladığı kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri topraklarından zorla göç ettirmek ve bu alanları yerleşim birimlerini genişletmek amacıyla ele geçirmek üzere sık sık bu kaçak yapılardan Filistin beldelerine saldırılar düzenlediği biliniyor.

Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 156 yasal ve 360 kaçak yerleşim biriminde 750 bini aşkın Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yaşıyor.

İsrail ordusunun koruması altındaki bu İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik baskı ve saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA