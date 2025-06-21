İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanlarını Hava Saldırısında Vurdu

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İsrail ordusu, gece düzenlediği hava saldırılarında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Said İzadi ve İHA tümen komutanı Emin Pur Cudaki'yi öldürdüğünü duyurdu. İzadi'nin, Hamas ve diğer Filistinli gruplarla koordinasyon sağladığı iddia edildi.

İsrail ordusu, İran'a gece düzenlediği saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Said İzadi'yi öldürdüğünü ileri sürdü.

İsrail ordusu, İran'ın Kum kentine gece yarısı yapılan hava saldırısıyla, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e sürpriz saldırısının mimarlarından olduğunu iddia ettiği İzadi'yi hedef aldığını duyurdu.

İzadi'nin uzun süreli bir istihbarat çalışmasının ardından Kum kentinde kaldığı güvenli bir evde öldürüldüğü iddia edildi.

Kudüs Gücü komutanlarından İzadi'nin "Hamas başta olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da diğer Filistinli gruplarla İran Devrim Muhafızları adına koordinasyonu sağladığı" öne sürüldü.

İsrail ordusu ayrıca, İran Devrim Muhafızlarına bağlı insansız hava aracı (İHA) tümen komutanı Emin Pur Cudaki'yi de hava saldırısıyla öldürdüğünü iddia etti.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun cuma günü düzenlediği bir hava saldırısında, İran Devrim Muhafızlarına bağlı ikinci İHA tümen komutanı Emin Pur Cudaki'nin öldürüldüğünü söyledi.

Cudaki'nin görev kapsamında İran'ın güneybatısındaki Ahvaz bölgesinden İsrail'e yüzlerce İHA fırlatılmasını yönettiği kaydedildi.

Adraee, yine bir hava saldırısıyla 13 Haziran'da Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerine bağlı İHA komuta merkezi sorumlusu Tahir Pur'un öldürüldüğünü de hatırlattı.

İran makamlarından, her iki komutanın ölümüne dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Dilara Afıfı - Güncel
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