İsrail, İran'daki Farabi Hastanesi'ni Vurdu

(ANKARA) - İsrail, İran'ın batısındaki Kirmanşah kentinde Farabi Hastanesi'ni vurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai saldırıya, "İsrail Savunma Bakanı'nın talimatıyla hastanelere ve yerleşim bölgelerine yönelik bu saldırılar uluslararası hukukun ciddi bir ihlali ve bir savaş suçudur. Tarih yargılayacak; bu rejimin destekçilerini ve savunucularını ebedi bir utanç bekliyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İsrail, İran'ın batısında bulunan Kirmanşah kentindeki Farabi Hastanesi'ni vurdu. İran devlet haber ajansı Tasnim'in haberine göre, saat 09.00 civarında yapılan füze saldırısında hastane ciddi hasar gördü. Hastanede bazı hastaların yaralandığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya, "İsrailli saldırganlar, İran'ın batısında yer alan Kirmanşah kentindeki Farabi Hastanesi'ni hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı'nın talimatıyla hastanelere ve yerleşim bölgelerine yönelik bu saldırılar uluslararası hukukun ciddi bir ihlali ve bir savaş suçudur. Tarih yargılayacak; bu rejimin destekçilerini ve savunucularını ebedi bir utanç bekliyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.