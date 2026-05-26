İsrail'in Irak Çölünde Gizli Üssü İddiası: Ölü Çoban ve Asker Tartışması Büyüyor

İsrail askerleri İran'a karşı savaş için gizlice Irak'ta mı konuşlandırıldı? Konu hakkında çok sayıda iddia ve Irak çölünde öldürülen bir asker ile arabasında ölü bulunan bir çoban var.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli El Arabiye televizyonunda bir haber programına katılan iki Iraklı askeri uzman geçtiğimiz günlerde hararetli bir biçimde tartıştı. Tartışmanın konusu İsrail'in Irak'ta bir üsse sahip olup olmadığı ve varsa bunun Irak adına utanç verici bir durum olduğuydu.

Programda uzmanlardan biri Irak'ın çölünde böyle bir üssün varlığından söz ederken diğeri kesin bir dille buna karşı çıktı.

ABD ordusunun radarları altına mı gizlendiler?

Peki iddia edildiği gibi İsrail aylardan bu yana Irak çölünde bir askeri üsten faaliyetler yürüttüyse bu durum nasıl farkedilmedi? Irak'ın hava sahasını kontrol eden radarlardan bir kısmı, 2003 yılındaki Irak Savaşı'ndan ve daha sonra IŞİD'e karşı mücadeleden bu yana ülkede bulunan ABD ordusuna ait. Bu radarların da normal şartlar altında helikopterleri ve diğer hareketleri fark etmeleri gerekirdi.

Iraklı siyaset ve güvenlik uzmanı Raad Haşim'e göre bu konuda iki farklı iddia var. Birincisi Amerikalıların radarları bilinçli bir şekilde kapattığı yönünde. Kendinin de savunduğu diğer iddiaya göre ise söz konusu radarlar İranlı yanlısı milisler tarafından vurulduğu için devre dışı kalmış durumdalar.

New York Times (NYT) ve Wall Street Journal'da (WSJ) Mayıs ayında çıkan haberlerde İsrail'in Irak çölünde gizlice askeri güç konuşlandırdığı bildirilmiş, oluşturulan üste iniş pisti, helikopterler, özel birlikler ve sağlık görevlileri bulunduğu ifade edilmişti. Bunun neden olarak da İran'a yönelik saldırılarda İsrailli askerlerin yaralanması durumunda onlara acil yardım yapılabilmesi gösterilmişti.

Bazı diğer güvenlik uzmanları ise İsrail'in sadece bu İran savaşı sırasında değil, önceki yıllarda da Irak çölünde faaliyetlerinin olduğunu öne sürüyor.

İsrail şu ana kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. İlgili haberlere dair doğrulama ya da yalanlama gelmedi, ancak İsrail uzmanı gazeteci Mecdi el Halebi, İsrail'in burada üsleri olduğunun veya üs kurmaya çalıştığının bilindiğini belirtiyor.

NYT'nin haberinde, çölde araba kullanan Iraklı bir çobanın yabancı askerleri keşfettiğini ve bunu yetkililere bildirdiğini okuyucuları ile paylaşmıştı. Söz konusu çoban kısa süre sonra ailesi tarafından yanmış otomobilinin içinde ölü bulundu. Bunun ardından Irak ordusunun, çobanın raporunu doğrulamak için bölgeye bir keşif görevi gönderdiği, ve gönderilen timden Iraklı bir askerin, şiddetli bir çatışma esnasında hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Irak ordusu olaylar hakkında ne diyor?

Bölgeden sorumlu Iraklı Komutan Ali Gasi el Haşimi, çölde İsrail üssü olduğunu iddia edilen bir bölgeden yapılan canlı yayında Al Jazeera kanalına verdiği röportajda, "Tüm bölgeyi taradık ve hiçbir asker bulamadık. Ne asker ne de kamp, hiçbir yabancı güç yok. Sadece kahraman Irak güvenlik güçleri var" dedi. Alman kamu yayıncısı ARD'nin Kahire bürosu tarafından Irak ordusuna gönderilen sorulara ise herhangi bir yanıt verilmedi. Diğer bir iddiaya göre ise var olan iniş pistinin izleri, bölgede bölgede yağan yoğun yağmurla birlikte silinmiş durumda. Şems TV isimli televizyon kanalında bu iddiayı dile getiren bir başka Iraklı güvenlik ve strateji uzmanı Ahmed el Şerifi, İsrail'in Irak çölünde askeri üsleri olduğundan şüphesi olmadığını dile getirerek üslerden biri ile ilgili ayrıntılı detaylar da veriyor.

Var olduğunu öne sürdüğü üsteki iniş pistinin yaklaşık 850 metre uzunluğunda olduğunu ifade eden el Şerifi, pistin alçak bir bölgede, kurumuş bir göl yatağında inşa edildiğini ve daha yüksek arazilerle çevrili olduğundan görünmesinin zor olduğunu öne sürüyor.

El Şerifi ayrıca İsrail'in birkaç saat içinde bir iniş pisti inşa edebilecek bilgi ve donanıma sahip olduğunu iddia ediyor.

"Irak ordusunun daha iyi donanıma ihtiyacı var"

El Şerifi'ye göre Irak ordusunun devasa çölü gözetleyebilmek için acilen İHA gibi yeni teknik donanımlara ihtiyacı var:

"175 bin kilometre karelik bir çölde asker konuşlandırmak çok zor. Bu, çok personel gerektiriyor ve bunun yönetimi ile lojistiği oldukça masraflı."

Ahmed el Şerifi'ye göre "acı ironi" şu ki; Irak hükümeti Amerikalıların ülkeden çekilmesini talep ediyor. Ancak geride bırakılacak boşluk, güvenlik ve strateji uzmanına göre Irak ordusu tarafından doldurulamaz.

Irak hükümeti baskı altında

ABD birliklerinin önümüzdeki Eylül ayına kadar Irak'tan tamamen çekilmesi bekleniyor. Bazı Iraklı milletvekillerine göre Bağdat'taki yönetim, Irak topraklarının bazı bölgelerinde kontrolü kaybetmiş durumda.

Irak medyasında çıkan haberlere göre hükümet, çölde bir askerin "yabancı güçler" tarafından öldürülmesi nedeniyle konu hakkında Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayette bulundu.

tagesschau.de / ET,HS

Kaynak: Deutsche Welle